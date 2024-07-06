شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مكى يرحل عن حرس الحدود بعد الصعود بالفريق للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن عدم استكمال مهمته رسميا في الموسم المقبل لقيادة الفريق في الدوري الممتاز، وذلك بعد تحقيقه إنجازا بصعود فريقه إلى دوري الأضواء والشهرة.

ووجه مكي الشكر لمجلس الإدارة عن الفترة التي قضاها داخل الفريق على مدار الفترة الماضية والتي حقق خلالها العديد من الإنجازات.

وتمنى مكي كامل التوفيق لناديه خلال المرحلة المقبلة، مودعا أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي وكافة اللاعبين بتوجيه أسمى عبارات الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية.

وأكد مكي أنه يكن كل تقدير لمسؤولي النادي، وأنه على مدار مشواره مع الفريق قدم كل ما لديه ولم يبخل بأي عرق تجاه خدمة ناديه.