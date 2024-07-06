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اتحاد الكرة والأندية المحلية والعالمية ومشاهير ينعون أحمد رفعت.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - خيم الحزن على الوسط الرياضي في مصر بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت، ونعى مجلس إدارة اتحاد الكرة،  والأندية المحلية والعربية والأوروبية وعدد من مشاهير الوسط الرياضي المصري وفاة لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني أحمد رفعت.

وأصدر اتحاد الكرة بياناً نعى فيه اللاعب جاء كالتالي: "ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام، والمدير التنفيذي والعاملين، أحمد رفعت لاعب المنتخب الوطني ونادي مودرن سبورت، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذي توفي صباح اليوم، السبت، بعد تدهور حالته الصحية. وكتب حسام حسن عبر حسابه على فيس بوك، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمك يا رفعت ويغفرلك ويصبر أهلك يارب".

 

اتحاد الكرة والأندية المحلية والعربية والأوروبية ينعون أحمد رفعت
اتحاد الكرة والأندية المحلية والعربية والأوروبية ينعون أحمد رفعت

 

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

 

أستون فيلا
أستون فيلا

 

إشبيليه
إشبيليه

 

الإسماعيلي
الإسماعيلي

 

الأهلي
الأهلي

 

الزمالك
الزمالك

 

الوحدة الإماراتي
الوحدة الإماراتي

 

إي سي ميلان
إي سي ميلان

 

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

 

حازم إمام
حازم إمام
حسام حسن
حسام حسن

 

خالد مرتجى
خالد مرتجى

 

شريف إكرامي
شريف إكرامي

 

عمر كمال
عمر كمال

 

عمرو السولية
عمرو السولية

 

كهربا
كهربا

 

محمد صلاح
محمد صلاح

 

محمد عبد الواحد
محمد عبد الواحد

 

محمود حسن
محمود حسن

 

نادر شوقي
نادر شوقي

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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