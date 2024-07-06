شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة والأندية المحلية والعالمية ومشاهير ينعون أحمد رفعت.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خيم الحزن على الوسط الرياضي في مصر بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت، ونعى مجلس إدارة اتحاد الكرة، والأندية المحلية والعربية والأوروبية وعدد من مشاهير الوسط الرياضي المصري وفاة لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني أحمد رفعت.

وأصدر اتحاد الكرة بياناً نعى فيه اللاعب جاء كالتالي: "ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام، والمدير التنفيذي والعاملين، أحمد رفعت لاعب المنتخب الوطني ونادي مودرن سبورت، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذي توفي صباح اليوم، السبت، بعد تدهور حالته الصحية. وكتب حسام حسن عبر حسابه على فيس بوك، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمك يا رفعت ويغفرلك ويصبر أهلك يارب".



اتحاد الكرة والأندية المحلية والعربية والأوروبية ينعون أحمد رفعت



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