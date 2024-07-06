شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم السبت 6-7-2024 فى دورى NIlE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت 6-7-2024 مباراتان ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NIlE"، حيث استضاف سموحة فريق إنبى بينما التقى البنك الأهلى مع زد.

سموحة يهزم إنبى بثنائية نظيفة فى دورى NILE

انتهت مباراة سموحة وإنبى التى أقيمت اليوم السبت على استاد "الإسكندرية" ضمن الجولة الـ30 من دوري NILE بفوز الفريق السكندرى بهدفين نظيفين.

البنك الأهلى يواصل النتائج الإيجابية ويفوز على زد 1 - 0 فى دورى NILE.. فيديو

واصل فريق البنك الأهلى تحقيق الانتصارات بالفوز على نظيره زد أف سى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".