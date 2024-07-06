شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يختتم معسكره غدا ضمن خطة الاستعداد لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، غدا الأحد، معسكره التدريبى الثانى المقام حاليا، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة والتى ستقام فى مصر خلال الفترة المقبلة.

واختار المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 24 لاعبا للمشاركة في المعسكر التدريبى فى الفترة من 29 يونيو إلى 7 يوليو المقبل، بينهم عناصر جديدة فى إطار التجهيز للمرحلة النهائية قبل اختيار القائمة النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية القادمة.



وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من: عبد العزيز صباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، أحمد حمدى، يوسف مرتضى، محمد غنيم، واللاعبين: مصطفى سمير، مصطفى أحمد، مصطفى صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، إسلام أحمد، كريم سيد، محمد عبدالنبي لوحا، حسام باولو، الحسينى طه، أحمد إيشا، محمود عماد، أحمد تمساح، محمد شوقي، عبدالرحمن حميدو، مصطفى كامافينجا ومحمد السيد صنارة.



ويحظى منتخب الشاطئية بدعم كبير ومساندة من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ومحمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية من أجل إعداد المنتخب بشكل قوى قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية المقبلة المؤهلة إلى كأس العالم القادم.