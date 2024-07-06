شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى NIlE" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقاسم الثنائى حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، مع الكونغولى فيستون مايلي مهاجم فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 12 هدفا عقب إقامة اليوم السبت 6-7-2024 مباراتين ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NIlE" حيث استضاف سموحة فريق إنبى بينما التقى البنك الأهلى مع زد.

سموحة يهزم إنبى بثنائية نظيفة فى دورى NILE

انتهت مباراة سموحة وإنبى التى أقيمت اليوم السبت على استاد "الإسكندرية" ضمن الجولة الـ30 من دوري NILE بفوز الفريق السكندرى بهدفين نظيفين.

البنك الأهلى يواصل النتائج الإيجابية ويفوز على زد 1 - 0 فى دورى NILE.. فيديو

واصل فريق البنك الأهلى تحقيق الانتصارات بالفوز على نظيره زد أف سى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".





جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى NIlE"