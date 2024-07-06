منتخب "الأسود الثلاثة" يرسم الابتسامه على وجه ولي العهد والشعب

الرياص - اسماء السيد - دوسلدورف (ألمانيا): بلغ منتخب انكلترا الدور نصف النهائي لبطولة يورو 2024، وهي المرة الرابعة التي يبلغ الانكليز خلالها هذا الدور، والثانية على التوالي في الطريق إلى تحقيق حلم الفوز بلقب كبير للمرة الأولى منذ عام 1966، وهو العام الذي شهد التتويج بالمونديال، ومنذ هذا الوقت لم يتمكن المنتخب الانكليزي من الفوز بأي بطولة.

جاء الانتصار الإنكليزي السبت على حساب سويسرا في ربع النهائي للبطولة القارية "يورو 2024" بركلات الترجيح (5-4)، بعد أن تصدى حامي عرين الأسود الثلاثة بيكفورد لركلة سويسرية من كانجي، وقد انتهى الوقت الأصلي للمباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1.

فرحة الأمير ويليام

خلال المباراة التي شهدت تألقاً سويسراً مقابل أداء لا يتسم بما يكفي من الشجاعة من جانب انكلترا (قياساً بقدرات العناصر الفردية)، بادر لاعب سويسرا إيمبولو بالتسجيل في الدقيقة 75، ليعتقد الجميع أن منتخب "الاسود الثلاثة" ودع البطولة.

ساحر لندن فعلها

إلا أن ساكا "ساحر آرسنال" تمكن من التعديل في الدقيقة 80، وظهر الأمير ويليام ولي عهد بريطانيا مبتسماً محتفلاً في المدرجات، كما انفجرت الفرحة في لندن وكافة مدن انكلترا، وسط شعور بالتفاؤل أن الوصول إلى المربع الذهبي يفتح الطريق للحصول على اللقب على الرغم م صعوبة المهمة، وعدم تقديم الأداء المقنع حتى الآن، قياساً بالعناصر الرائعة على المستوى الفردي في صفوف المنتخب الإنكليزي.

ساوثغيت "المحافظ" ينجو من مصير سوناك

بدوره أفلت المدرب جاريث ساوثغيت من مقصلة الاقالة، وكما يردد الانكليز فهو مدرب "محافظ كروياً" بصورة واضحة ولا يجعل المنتخب يقدم كرة هجومية شجاعة، وهو على هذا النحو نجا من مصير رئيس الوزراء سوناك الذي فشل في الانتخابات البريطانية، ورحل عن سدة قيادة الحكومة، وقد كانت هناك مخاوف من أن يلقى ساوثغيت نفس المصير في يورو 2024.