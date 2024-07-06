حقه جاي جاي.. نادر شوقي يكشف كواليس وفاة أحمد رفعت مع إبراهيم فايق

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج «الكورة مع فايق» المعروض عبر قناة «إم بي سي مصر» عن إجراء تعديل في حلقة اليوم السبت من برنامجه، بسبب وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر الوطني ونادي مودرن سبورت.

وقال فايق عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «اتفقت وفريق عمل البرنامج على تغيير محتوى حلقة اليوم والاعتذار للسادة الضيوف المحترمين على أن يتم تخصيص وقت الحلقة بالكامل للراحل أحمد رفعت».

وأضاف: «تواصلت بنفسي هاتفيا مع ك نادر شوقي مدير أعمال أحمد رفعت واتفقنا على أن يكون ضيفي في حلقة الليلة لي رجاء خاص، امنحوا أحمد وأسرته ما يستحق من تقدير ودعاء.. ادعوا له بالخير والثواب والجنة وكثفوا الدعاء لأهله بالصبر والثبات.. اللحظات حرجة والمصاب جلل والفقيد غالي على الكل».

كان نادر شوقي قد علق على وفاة رفعت عبر حسابه بمنصة «إكس» قائلًا: «حقه جاي جاي».

كانت تصريحات الراحل أحمد رفعت عن أن سبب أزمته الصحية هو تعرضه لظلم شديد من جانب أحد الأشخاص قد أثارت الجدل والكثير من التساؤلات بشأن ما تعرض له، وتأثير ذلك على حالته الصحية ما أدى في النهاية لوفاته.

كان رفعت قد قال في تصريحات مع إبراهيم فايق على قناة MBC مصر، بعد أزمته الصحية: «في حاجات حصلت معايا صعب أنها تحصل لبني آدم عادي مش للاعب كورة، تعرضت لضغوط شديدة جدا قبل سقوطي في الملعب وهذه الضغوط لها علاقة بكرة القدم».

وأضاف: «أنا غبت عن الكورة فترة طويلة ومحدش كان عارف أنا بعمل إيه وفين، الأطباء أبلغوني أن هذه الضغوط هي السبب فيما وصلت إليه».