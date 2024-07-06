أحمد رفعت قبل أيام من وفاته: تعرضت لضغوط كبيرة من أحد المسئولين أثرت على صحتي

الشارقة - اميمة ياسر - أثارت تصريحات الراحل أحمد رفعت نجم فريق مودرن سبورت، قبل أيام من وفاته، حول تعرضه لظلم شديد من جانب أحد الأشخاص أدي إلي سقوطه في الملعب ومروره بظروف صحية صعبة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

يوم 24 يونيو الماضي ظهر أحمد رفعت لأول مرة بعد أزمته الصحية مع الإعلامي إبراهيم فايق علي قناة MBC مصر ، حيث وجه له فايق سؤالاً : لماذا وصلت إلي هذه الحالة الصحية ، لتأتي إجابات رفعت صادمة بعدما كشف عن تعرضه لظروف قاسية جدا وقال : فيه حاجات حصلت معايا صعب انها تحصل لبني آدم عادي مش للاعيب كورة ".

وأضاف: تعرضت لضغوط شديدة جدا من أحد المسئولين قبل سقوطي في الملعب وهذه الضغوط لها علاقة بكرة القدم ، وأنا غبت عن الكورة فترة طويلة ومحدش كان عارف أنا بعمل إيه وفين".

وتابع: الأطباء أبلغوني أن هذه الضغوط هي السبب فيما وصلت إليه".