إنجلترا تهزم سويسرا بركلات الترجيح وتتأهل لنصف نهائي يورو 2024

الشارقة - اميمة ياسر - فاز منتخب إنجلترا على حساب نظيره سويسرا بركلات الجزاء بنتيجة 5-3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية

انتهى الوقتان الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليحتكم الفريقين الى ركلات الجزاء لمعرفة المنتخب المتأهل إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

أحرز هدفا المباراة كل من بريل إمبولو في الدقيقة 75 من عمر اللقاء لصالح منتخب سويسرا قبل أن يدرك بوكايو ساكا التعادل بالدقيقة 80 من تصويبة نارية خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة ينتظر منتخب إنجلترا الفائز من هولندا ضد تركيا في دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".