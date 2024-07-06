يورو 2024.. هولندا ضد تركيا.. تعادل سلبي بعد نصف ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - مرت 25 دقيقة ومازال التعادل السلبي يسيطر علي مباراة منتخب هولندا وتركيا التي تجمع بينهما حاليًا ، في ختام منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي ببرلين.



تشكيل تركيا..

في حراسة المرمى: ميرت جونوك.

خط الدفاع: ميرت مولدور، أكايدين، بارداكي، فيردي كاديجولو.

خط الوسط: كان أيهان، اوزجان -أوجلو.

خط الهجوم: أردا جولر- ألبير يلماز- كينان يلدز.



تشكيل هولندا..

في حراسة المرمى: فيربروجين.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، ستيفان دي فري.

خط الوسط: تشافي سيمونز، تيجاني ريندرز، دينزل دومفريس، شوتين، بيرجوين.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو.

موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي يورو 2024

وانطلقت مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي يورو 2024 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي يورو 2024