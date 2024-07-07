شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وجمال علام يقدمان واجب العزاء لأسرة أحمد رفعت بكفر الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك، وجمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم على تقديم واجب العزاء لأسرة أحمد رفعت صانع ألعاب فريق مودرن سبورت التي وفاته المنيه صباح اليوم بمحافظة كفر الشيخ.

كان مسئولو مودرن سبورت قد أصدروا بيانا جديدا نفوا فيه ما تردد خلال الساعات الأخيرة حول تعرض لاعب الفريق الراحل أحمد رفعت الذى وافته المنية اليوم، ضغوطا كبيرة ما تسبب في تعرضه لأزمة قلبية أثناء مباراة الاتحاد السكندرى بالدورى، وبالتالى وفاته بعد 4 أشهر تقريبا من الواقعة.

جاء نص البيان كالتالى:

ينعي نادي مودرن سبورت ببالغ الحزن والأسى الفقيد المرحوم اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت واللاعب الدولي الذي يعد من المواهب المتميزة في ملاعب الكره المصرية، ويشهد له الجميع بحسن الخلق، بالإضافة إلى امتلاكه الخبرات المحلية والدولية في التعامل مع أى موقف.

لذلك فإن نادي مودرن سبورت يؤكد أن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعبر عن الحقيقة، وأن اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما أن اللاعب قد تم الإهتمام به وعنايته من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور وعلى أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي لكونه فرد من أفراد العائلة داخل النادي ومجلس ادارته.

ختاماً نطلب ونهيب من جميع المتعاملين في مجال الرياضة والإعلام وباقي أفراد الشعب المصري بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.



شيكابالا (1)



شيكابالا (2)



شيكابالا (3)



تواجد-عدد-كبير-من-الاهالي-بالسرادق-



توافد-الأهالي-لتقديم-واجب-العزاء



جانب-من-الحضور-بالسرادق



جانب-من-تواجد-الاهالي



لافته-تحمل-صورة-الراحل-أحمد-رفعت-