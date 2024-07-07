شكرا لقرائتكم خبر عن صفوت صدقى: اللاعبون بالألعاب الفردية جاهزون للمشاركة فى أولمبياد باريس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صفوت صدقى أخصائى استشفاء وتأهيل للعديد من الأندية إنبى والمقاولون العرب والجونة، أن التركيز حاليا مع اللاعبين المؤهلين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024 بالألعاب الفردية.

ومن أبرز الأسماء التي تخضع للتأهيل كرم جابر بطل مصر في المصارعة وكريم كحلة لاعب رفع الأثقال، حيث تشارك مصر بأكبر بعثة فى تاريخها فى أولمبياد باريس 2024 بعد أن أصبح عدد المتأهلين 139 لاعباً ولاعبة في 21 رياضة مختلفة.

وقال صفوت صدقى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "من أهم اللاعبين المهتمين بالتأهيل هم لاعبو منتخب الكاراتيه والمصارعة، حيث يسعى كل منهم للتخلص من الضغط العضلى قبل المشاركة في المنافسات الرسمية بدورة الألعاب الأولمبية القادمة".

وأشار صفوت صدقى إلى أن جميع اللاعبين يحتاجون التأهيل لمدة نصف ساعة يوميا، والتنظيم الغذائي مهم للغاية، وعلى الأقل الخضوع إلى جلسة استشفاء عقب المباريات مباشرة للتخلص من الإرهاق والتركيز في المنافسات المقبلة وسوف تزيد من معدلات الرياضى.

وأضاف صفوت صدقى: "هناك إصابات يتعرض لها اللاعبون بسبب الإهمال في عملية التأهيل ونسبة التعرض للإصابة تتعدى الـ90 في المئة لذلك نرغب في الاهتمام من قبل الأجهزة الفنية بعمل الاستشفاء للاعبين عقب المباريات بشكل مباشر".



