شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصدر بيانا بعد إصابة أحمد سليمان عضو المجلس بأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بياناً بعد تعرض أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة لأزمة قلبية، وجاء البيان كالتالي: يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بخالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة نُقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج.



بيان الزمالك

ويخضع سليمان حاليا لفحوصات طبية لاستكمال الإجراءات الطبية الخاصة بحالته والاطمئنان على سلامته.

وتعرض أحمد سليمان لأزمة قلبية مساء اليوم السبت، وتم نقله لأحد المستشفيات في التجمع لتلقي العلاج اللازم.

وأجرى أحمد سليمان قسطرة في القلب بعد تعرضه لتلك الأزمة، ويمكث حالياً تحت الملاحظة لحين التأكد من تحسن حالته الصحية، أو حاجته لتدخل طبي آخر وإجراء قسطرة أخرى بالقلب.