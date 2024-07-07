شكرا لقرائتكم خبر عن كاف ينعى أحمد رفعت فى خطاب لاتحاد الكرة: خالص المواساة لعائلته وأصدقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالعزاء والمواساة، فى وفاة أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر السابق، وفريق مودرن سبورت.



وقال باتريس موتسيبي في خطاب رسمي أرسلة لـ الاتحاد المصري لكرة القدم: أخي العزيز جمال علام ببالغ الحزن علمت بوفاة أحمد رفعت، الذي لعب للمنتخب المصري والزمالك ونادي مودرن سبورت.



وأضاف: يرجى نقل التعازي الشخصية وعميق تعازي CAF لعائلته وأصدقائه وزملائه والاتحاد المصري لكرة القدم.



واختتم موتسيبي خطابه الرسمي: خالص المواساة لعائلته وأصدقائه والاتحاد المصري لكرة القدم، خلال هذه الفترة الحزينة والمؤلمة، تفضلوا بقبول فائق الاحترام.