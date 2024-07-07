شكرا لقرائتكم خبر عن إمام محمدين: أحمد رفعت أصر على الانتقال للزمالك.. وكنا نسميه الفيلسوف الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري أن الراحل أحمد رفعت انضم لإنبي قادما من الأهلي في سن 15 سنة، وعندما بلغ 16 سنة تم تصعيده هو وصالح جمعة.

وقال محمدين، في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc، إن الراحل أحمد رفعت أصر على الانضمام للزمالك كونه زملكاويا بطبيعته وبالفعل انتقل إلى الزمالك.

وتابع، إنه لاعب مثالي وعلي أخلاق عالية وصاحب شخصية منذ صغره، وكنا نسميه الفيلسوف الصغير منذ الصغر فطريقة تعامله تكبر عن سنه.

واختتم تصريحاته بأن احمد رفعت لاعب محبوب، وندعو له بالرحمة، ونعزي كل الأندية التي لعب لها وأسرته وكل الوسط الرياضي.