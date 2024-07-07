مرتضى منصور يتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق مع مسؤلين ضغطوا على أحمد رفعت قبل وفاته

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المستشار مرتضى منصور عن إقامة مراسم عزاء لأحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، الذي توفي صباح اليوم السبت.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «يقيم المستشار مرتضى منصور ونجلاه أحمد وأمير عزاء للمرحوم أحمد رفعت لاعب الزمالك السابق الذي وافته المنية بسبب الظلم والقهر ولم يتحمله قلبه الرقيق».

وأضاف: «يقام العزاء في القاعة الكبرى بمسجد الحامدية الشاذلية يوم الاثنين الموافق 8 يوليو إن شاء الله».

وأتم: «يتقدم في ذات الوقت ببلاغ إلى معالي المستشار النائب العام للتحقيق مع المسؤولين الذين أشار إليهم المرحوم منذ أسبوع في لقاء تليفزيوني ليعرف الرأي العام ويتأكد أننا في دولة قانون».

أثارت تصريحات الراحل أحمد رفعت نجم فريق مودرن سبورت، قبل أيام من وفاته، حول تعرضه لظلم شديد من جانب أحد الأشخاص أدي إلي سقوطه في الملعب ومروره بظروف صحية صعبة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

يوم 24 يونيو الماضي ظهر أحمد رفعت لأول مرة بعد أزمته الصحية مع الإعلامي إبراهيم فايق علي قناة MBC مصر ، حيث وجه له فايق سؤالاً : لماذا وصلت إلي هذه الحالة الصحية ، لتأتي إجابات رفعت صادمة بعدما كشف عن تعرضه لظروف قاسية جدا وقال : فيه حاجات حصلت معايا صعب انها تحصل لبني آدم عادي مش للاعيب كورة ".

وأضاف: تعرضت لضغوط شديدة جدا من أحد المسئولين قبل سقوطي في الملعب وهذه الضغوط لها علاقة بكرة القدم ، وأنا غبت عن الكورة فترة طويلة ومحدش كان عارف أنا بعمل إيه وفين".

وتابع: الأطباء أبلغوني أن هذه الضغوط هي السبب فيما وصلت إليه".