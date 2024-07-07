السعودية تحقق بطولة الديار العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج المنتخب السعودي تحت 19 عاما لكرة القدم بلقب بطولة الديار العربية لمنتخبات غرب آسيا للشباب 2024 بعد تغلبه على نظيره الإماراتي أمس الأول، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في نهائي البطولة.

وأحرز طلال حاجي هدف الأخضر الوحيد في المواجهة عند الدقيقة 43، ليقود المنتخب السعودي إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه.

وتأهل الأخضر الشاب إلى النهائي بعد فوزه على نظيره السوري بثنائية الخميس في نصف النهائي، وقبلها تصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط من فوزه على الكويت 3-0، وتعادلين مع اليمن 2-2 وعمان 1-1.

أما المنتخب الإماراتي بلغ النهائي عقب فوزه على الأردن 2-1، في نصف النهائي.

وشارك في البطولة التي انطلقت في الـ25 من يونيو الماضي 12 منتخبا بواقع 11 من غرب القارة، وهي: السعودية، العراق، البحرين، الإمارات، عمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، إضافة إلى منتخب ألبانيا بوصفه ضيفا من خارج الإقليم.

يشار إلى أن المنتخب العراقي يحمل لقب النسختين الأخيرتين من البطولة، الأولى 2019 في فلسطين بمشاركة الإمارات والأردن وفلسطين والبحرين وقطر، والثانية 2021 في العراق بمشاركة منتخبات فلسطين واليمن والبحرين والكويت وسوريا والإمارات والأردن ولبنان، في حين حصد الأخضر لقب البطولة الثالثة 2024.