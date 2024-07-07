شكرا لقرائتكم خبر فيرنانديز يفضل الانتقال إلى النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، موافقة مبدئية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن للمحترفين في الموسم المقبل.

وكشف موقع «teamtalk»، أن هناك إصرارا من جانب الصندوق السعودي على التعاقد مع النجم البرتغالي، لضمه إلى أحد الأندية السعودية، والأقرب هما: النصر، والاتحاد.

وأشار إلى أن كلا الناديين بالفعل قدم مشروعه والدور المحتمل الذي سيلعبه فرنانديش في الفريق، وذلك خلال اجتماع عُقد قبل بضعة أسابيع مع إدارة اليونايتد، وممثل عن اللاعب.

وأوضح «teamtalk»، أن هناك اجتماعا في المستقبل القريب بعد انتهاء منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، للوصول إلى اتفاق بشأن الصفقة.

بينما كشفت مصادر للموقع أن فرنانديز يفضل خيار النصر، خاصة أنه سيمنحه فرصة للعب مع مواطنه كريستيانو رونالدو.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن العلاقة تحسنت كثيرا بين رونالدو وبرونو فيرنانديش، بعد أن تعقدت قليلا خلال منافسات كأس العالم «قطر 2022».

لذلك، سيقود النصر حاليا السباق، وسيحاول إقناعه بشكل نهائي بتفضيل مشروعهم على الاتحاد.