بيولي وآرثر ينتظران الضوء الأخضر من الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد التقارير الصحفية التي أكدت في الأيام الماضية توصلهما لاتفاق نهائي مع الإدارة الاتحادية، تترقب جماهير نادي الاتحاد الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، والمدافع الدولي البلجيكي آرثر ثيت.

ويطمح الاتحاد في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح العميد في موسم جديد يريد فيه رفاق كريم بنزيما إحراز البطولات.

الضوء الأخضر

وكان الصحفي الإيطالي، فابريتسيو رومانو، أوضح من خلال حسابه الشخصي على منصة «إكس»، أن بيولي وثيت ينتظران الضوء الأخضر النهائي لتوقيع جميع المستندات مع نادي الاتحاد.

وأضاف رومانو «لا تزال هناك بعض النقاشات في نادي الاتحاد، وأكمل ثيت الفحص الطبي في باريس، لكنه ينتظر موافقة النادي وتوقيع العقود، بيولي ينتظر منذ يوم الأربعاء الماضي».

كانت تقارير صحفية متنوعة قد ذكرت أن ستيفانو بيولي سيكون المدرب الجديد لنادي الاتحاد السعودي، خلفا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو، الذي تم الإعلان رسميا عن مغادرته تدريب الفريق.

اعتراضات جماهيرية

وشهدت الأيام الماضية اعتراضات جماهيرية اتحادية على تولي مدرب ميلان السابق الدفة الفنية للعميد، وطالب كثيرون بالتعاقد مع مدرب آخر أفضل من الناحية الفنية.

وكانت بداية بيولي في عالم التدريب مع ساليرنيتانا عام 2003، ثم أشرف صاحب الـ58 عاما على تدريب العديد من الفرق الإيطالية، أبرزها لاتسيو، إنتر ميلان، وفيورنتينا، قبل أن يكتب تاريخه الكبير مع ميلان بتحقيق لقب الدوري الإيطالي موسم 2021-22، إضافة إلى الوصول مع «الروسونيري» إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

ويعد ميلان آخر محطات ستيفانو بيولي التدريبية، إذ قاده خلال الفترة من عام 2019 وحتى مايو 2024، ليفوز معه بـ132 مباراة، ويتعادل في 56 مواجهة، فيما خسر 52 لقاء.

النجم البجليكي

من جانبه، يبلغ النجم البجليكي آرثر ثيت من العمر 24 عاما، وقد خاض 82 مباراة عبر كل البطولات مع ناديه الحالي رين الفرنسي، محرزا 8 أهداف، ومانحا تمريرة حاسمة واحدة، ويمتلك ثيت في مسيرته 18 مباراة دولية مع بلجيكا، قدم خلالها تمريرتين حاسمتين، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 20 مليون يورو، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت».

وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، أن صندوق الاستثمار السعودي، وإدارة الاتحاد تحدثوا بشكل مباشر مع الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط نادي مانشستر سيتي، من أجل الانضمام للعميد في الموسم المقبل، حيث أبدى اللاعب موافقته المبدئية على الانضمام للفريق الجداوي.

وِأشار جاليتي إلى أن نادي مانشستر سيتي سوف يوافق على خروج دي بروين خلال هذا الصيف، لذلك قد تشهد الأيام القليلة القادمة انفراجة كبيرة في هذه الصفقة.

يذكر أن نادي الاتحاد ظهر بصورة باهتة خلال الموسم الماضي، وخسر كل البطولات، وتراجع ترتيب الفريق للمركز الخامس في بطولة دوري روشن السعودي، التي حقق النادي لقبها في موسم 2022-23.

المدافع البلجيكي آرثر ثيت: