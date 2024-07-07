شكرا لقرائتكم خبر الأيرلندية ماجواير تتوج بلقب بطولة أرامكو للجولف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس سلسلة بطولة أرامكو للجولف للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في لندن بعد أن شهدت أحداثا دراماتيكية انتهت بتتويج البطلة الأيرلندية ليوانا ماجواير باللقب، إلى جانب تتويجها للمرة الأولى بجولة السيدات الأوربية.

وشهدت البطولة منافسات قوية حبست أنفاس الجماهير على مدار 3 أيام قدمت خلالها بطلات العالم ندية قوية، حيث نجحت الأيرلندية ماجواير على فرض سيطرتها في جولة فاصلة من 3 حفر وسجلت «إيجل» في الحفرة الـ18 لتتقدم بفارق ضربة واحدة عن أقرب المنافسات لها الإسبانية ماريا هيرنانديز التي كانت تتصدر بنتجة 7 ضربات تحت المعدل.

وحلت النجمة الإسبانية ماريا هيرنانديز في المركز الثاني بعد أن قدمت منافسة قوية، وكانت الأقرب لتحقيق فوزها الأول في جولة السيدات الأوروبية بعد 14 عاما، وأنهت المنافسة بفارق ضربة واحدة خلف ماجواير، فيما جاءت أليسون لي في المركز الثالث.