شكرا لقرائتكم خبر الكرة المصرية تودع أحمد رفعت بعد أزمة قلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استيقظت جماهير الكرة المصرية صباح أمس على خبر مؤلم، بعد إعلان نادي مودرن سبورت، وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق ونجم منتخب مصر.

وقد تعرض رفعت لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، ليدخل في غيبوبة استمرت 9 أيام، وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية حتى استعاد وعيه بشكل كامل.

وغادر رفعت المستشفى ليعود إلى حياته العادية ويتعافى قبل أن يظهر أخيرا في حلقة تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق، ويروي تفاصيل أزمته الصحية، ومن ثم تعرض فجر أمس لوعكة صحية ليتم نقله إلى المستشفى مجددا ويلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وفي السياق نفسه تحدث الدكتور أحمد أشرف، الطبيب المعالج للاعب أحمد رفعت، عن تفاصيل الوفاة بحالته في تصريحات لموقع «كورة بلس»، قائلا «كان هناك تحسن ملحوظ في كفاءة القلب والضربات غير الطبيعية قلت بشكل كبير، كما تحسن النشاط البدني لرفعت، بدأنا في مرحلة الإعداد للدخول في مرحلة التأهيل القلبي، حتى فوجئنا فجر السبت باتصال من شقيقه أبلغني فيه بسقوط اللاعب وتوقف قلبه».

وتابع «تم نقل رفعت إلى المستشفى وتوجهت إليه، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي متقدم لمدة ساعة و45 دقيقة تلقى فيها صدمات كهربية، وكل أدوية الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم ولكن القلب لم يستجب».

وكان رفعت أحد نجوم منتخب مصر للشباب المتوج بكأس الأمم الأفريقية 2013 التي أقيمت في الجزائر، ومن ثم لعب لأندية إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، وخاض تجربة احترافية في الوحدة الإماراتي كما لعب 5 مباريات دولية مع منتخب الفراعنة الأول.