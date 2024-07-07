انتهاء مسيرة كروس بعد خروج ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهت مسيرة توني كروس لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم بشكل درامي أمس الأول، بعدما سجل المنتخب الإسباني هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة التي جمعتهما بدور الثمانية ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، والتي انتهت بفوز إسبانيا 1/2.

وأعلن كروس (34 عاما) قبل البطولة أنه سيعتزل عقب نهاية اليورو، حيث عاد للعب مع المنتخب الوطني بعدما جرى تعيين يوليان ناجلسمان كمدير فني في العام الماضي.

وأنهى كروس مسيرته على مستوى الأندية مع ريال مدريد، بتتويجه للمرة السادسة بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، حيث فاز أيضا بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة، ولكن انتهى حلمه بالتتويج باللقب الأوروبي مع المنتخب الألماني على أرضه.

واعتزل كروس، الذي لعب 114 مباراة دولية، اللعب الدولي عقب نهاية منافسات «يورو 2020» بعد الخسارة أمام المنتخب الإنجليزي في دور الـ16.

وقال كروس للصحفيين «أعتقد أن بإمكاننا كلنا أن نشعر بالفخر، لأننا قدمنا أداء أفضل من الذي قدمناه في مشاركتنا السابقة».

وأضاف «سعيد لأنني ساعدت ألمانيا قليلا في ضمان أن يكون لديها الطموح والأمل في الازدهار مرة أخرى. واثق من أن الفريق سيحقق هذا في المستقبل».

وهناك تكهنات كبيرة بأن ثنائي بايرن ميونخ مانويل نوير (38 عاما) وتوماس مولر (34 عاما) سيعتزلان اللعب الدولي ولكن لم يتحدث أي منهما عقب المباراة رغم أنهما عادة ما يدليان بتصريحات لوسائل الإعلام.

وشارك نوير في مباراته الـ39 بالبطولات الكبرة، ليتفوق على زميله السابق باستيان شفاينشتايجر، والآن أصبح ثاني لاعب يشارك في المباريات في قائمة اللاعبين الأوروبيين، خلف كريستيانو رونالدو (52 مباراة).