الامارات | عقدة سويسرا مستمرة منذ 1934.. إنجلترا إلى نصف نهائي كأس أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرَّست إنجلترا، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة، عقدة سويسرا في الدور ربع النهائي للبطولات الكبرى عندما تغلبت عليها 5-3 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب دوسلدورف أرينا في دوسلدورف وبلغت نصف نهائي كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا.

وكانت سويسرا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم موناكو الفرنسي بريل إمبولو (75)، وردت إنجلترا بعد خمس دقائق بواسطة جناح أرسنال بوكايو ساكا (80).

وفي ركلات الترجيح تألق حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد في التصدي للركلة الترجيحية الأولى لسويسرا والتي انبرى لها مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي مانويل أكانجي، فيما نجح خماسي منتخب "الأسود الثلاثة" (كول بالمر وجود بيلينغهام وساكا وايفان طوني وترنت ألكسندر-أرنولد) في تسجيل الركلات الخمس للسلسلة الاولى.

ورغم أداء الإنجليز الغير مقنع حتى الأن ومعاناتها في البطولة وإن كان أداء لاعبيها اليوم أفضل نسبيا، لكنها مرة أخرى عادت من بعيد وحولت تخلفها بهدف (على غرار مواجهتها لسلوفاكيا في ثمن النهائي، 2-1 بعد التمديد) قبل ربع ساعة من نهاية المباراة الى تعادل بفضل المدفعجي ساكا، قبل أن ينقذ بيكفورد رأس مدربه غاريث ساوثغيت في مباراته المئة على رأس الإدارة الفنية للمنتخب، بتصديه للركلة الترجيحية لأكانجي.

وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيها إنجلترا، الساعية الى لقبها الأول في الكأس القارية والثاني الكبير في سجلها بعد مونديال 1966 على أرضها، نصف النهائي كأس أوروبا بعد 1968 و1996 و2020.

وأنهت إنجلترا المشوار الرائع لسويسرا في النسخة الحالية وحطمت آمالها في بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى في البطولات الكبرى وحرمتها في فك عقدة ربع النهائي الذي فشلت في تخطيه في مونديال 1934 و1938 و1954 وفي النسختين الاخيرتين لكأس أوروبا (2021 و2024).