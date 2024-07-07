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متى تلتقي فرنسا مع اسبانيا؟ وما موعد موقعة هولندا وانكلترا؟

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الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ميونيخ: سريعاً جداً، ينتهي شهر المتعة الكروية الأوروبية، حيث لم يتبقى في بطولة أوروبا للأمم "يورو 2024" المقامة حالياً في ألمانيا سوى 3 مباريات مرتقبة وواعدة بأعلى درجات الإثارة، وهي مبايات قبل النهائي والنهائي، وتقام مباريات (المربع الذهبي) الثلاثاء والأربعاء، فيما تجرى المباراة النهائية الموعدة الأحد 14 تموز (يوليو) الجاري.

المربع الذهبي (قبل النهائي) - بتوقيت :

- الثلاثاء 09-07-2024 - اسبانيا / فرنسا : جميع قنوات بي إن سبورتس إتش دي ماكس (الساعة 10 مساءً)

- الأربعاء 10-07-2024 - هولندا / انكلترا : جميع قنوات بي إن سبورتس إتش دي ماكس (الساعة 10 مساءً)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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