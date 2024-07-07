الامارات | الوحدة يطير إلى صربيا اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتوجه بعثة فريق الوحدة، اليوم، إلى صربيا لخوض معسكر تحضيري استعداداً لخوض الموسم الجديد، يتخلله أربع مباريات ودية لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي. ويستمر معسكر «العنابي» في صربيا حتى الثاني من أغسطس المقبل، يعود بعدها إلى الدولة لاستكمال فترة التحضيرات للموسم الجديد، وخوض مباراتين وديتين قبل انطلاق أولى مواجهاته في الدوري أمام عجمان على استاد آل نهيان. وكان الوحدة قد حسم ملف المدرب الأجنبي بالتعاقد مع النرويجي روني ديلا (48 عاماً)، الذي يمتلك سيرة ذاتية مميزة ونجاحات كبيرة أبرزها مع نادي سلتيك الأسكتلندي، ونيويورك سيتي الأميركي، وخاض 600 مباراة على المقاعد الفنية.

من جهة أخرى، قرر الوحدة استبعاد الثلاثي طحنون الزعابي، وأحمد راشد، والحارس محمد الشامسي من السفر مع الفريق إلى معسكر صربيا وسط اهتمام أندية بالحصول على خدماتهم، وتحديداً طحنون الزعابي الذي ارتبط اسمه بنادي الوصل، ومحمد الشامسي الذي يرغب ناديا الجزيرة وشباب الأهلي في الحصول على خدماته.