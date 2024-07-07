الامارات | فريق الإمارات يحرز لقب المرحلة الثالثة من طواف النمسا

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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإمارات يحرز لقب المرحلة الثالثة من طواف النمسا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دراج فريق الإمارات، الإيطالي دييغو أوليسي بالمرحلة الثالثة من طواف النمسا، مساء أول من أمس، في مدينة سالزبورغ، وانتزع القميص الأحمر لصدارة السباق. واحتل النمساوي فيليكس جروسشارتنر، دراج فريق الإمارات، المركز الثالث بعد الدراج الأميركي ماجنوس شيفيلد الذي فاز بالمركز الثاني في نهاية المرحلة الثالثة الممتدة لمسافة تزيد على 153 كيلومتراً.
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