الامارات | النصر يجدد لميميسيفتش ويُنهي التعاقد مع 6 لاعبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر بعثة فريق النصر غداً إلى هولندا لبداية معسكر الإعداد الخارجي استعداداً للموسم الجديد. ويستمر المعسكر حتى 29 الجاري وتتخلله ثلاث مباريات ودية. وكان الفريق قد بدأ تجمعه في دبي لمدة ثلاثة أيام، حيث أجرى الفحوص الطبية الشاملة للاعبين. ويواجه النادي ودياً في معسكر هولندا، فرق: بريدة (14 يوليو)، وغرافشاب (20 يوليو)، وتوب أوس (27 يوليو).

وحتى الآن لم يعلن النادي عن أي صفقات جديدة باستثناء تجديد التعاقد مع اللاعب البوسني سمير ميميسيفتش، لموسم واحد، ليستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، كما لا يوجد أي تغيير على أجانب الفريق، مع استمرار المغربي عادل تاعرابت، والكولومبي كيفن أوغوديلو، والبرتغالي أيوري، والإيطالي غابياديني.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن النادي أنهى تعاقده مع ستة لاعبين مواطنين، حيث أبلغ أربعة منهم بإنهاء تعاقدهم بالتراضي، وهم حمدان الكمالي، وسعود عبدالرزاق، ومحمد جمال، وعبدالعزيز صنقور، بينما انتهى عقد خالد جلال ومحمد برغش مع الفريق ولم يتم التجديد لهما، ما يعني حاجة الفريق إلى ضم عدد كبير من اللاعبين المواطنين استعداداً للموسم المقبل. وكان النادي قد أعلن تجديد تعاقده مع المدرب الهولندي شرودر، لموسم آخر، بعد النقلة الفنية المميزة التي أحدثها في الفريق خلال الموسم المنصرم.

وقاد شرودر النصر في 23 مباراة في جميع المسابقات، حقق فيها 13 انتصاراً، وأربعة تعادلات، وخسر ست مباريات، وقاد الفريق من المركز 10 في جدول الترتيب إلى المنافسة بقوة على الوجود في المربع الذهبي، واستقر في المركز السادس.

وإلى الآن لم يعلن النادي عن أي صفقات مع لاعبين أجانب أو مقيمين، مع وجود مفاوضات مع البرازيلي آلان، لاعب الوحدة السابق الذي يتمسك به المدرب الهولندي شرودر، إلى جانب الحديث عن وجود مفاوضات محتملة خلال الفترة المقبل بين النصر ولاعب المنتخب وفريق الجزيرة السابق علي مبخوت.

• النصر يخوض 3 مباريات ودية خلال معسكر هولندا.