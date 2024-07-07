الامارات | أركونادا.. أسطورة الحراسة في إسبانيا يهدي اللقب الأول إلى فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت نسخة كأس أوروبا 1984، والتي أقيمت في ضيافة فرنسا، سطوع نجم الحارس الإسباني لويس ميغيل الشهير بـ«أركونادا»، والذي لعب دور البطولة، وأسهم بشكل كبير في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية والتي واجه فيها فرنسا بقيادة النجم ميشيل بلاتيني، لكنه كان سبباً في إهداء اللقب للمنتخب الفرنسي، وذلك حين فشل الحارس الأسطوري في استقبال تسديدة بلاتيني من ركلة ثابتة لعبها بصورة منخفضة من جانب الحائط البشري في الزاوية ذاتها التي وقف فيها أركونادا الذي انحنى ليلتقط الكرة، قبل أن تفلت من قبضته بشكل غريب وتدخل المرمى، ما سمح لفرنسا بتسجيل هدفها الأول في اللقاء، والسيطرة على مجريات المباراة، قبل أن تضيف فرنسا الهدف الثاني لينتهي اللقاء 2-0.

وحين كان بلاتيني رئيساً للاتحاد الأوروبي قبل سنوات، وجه الدعوة لأركونادا لحضور المباراة النهائية في نسخة كأس أوروبا 2012، والتي انتهت بفوز إسبانيا في النهائي بنتيجة 4-0 على إيطاليا.

وخلال التتويج، اندهش أركونادا، حين رأى الحارس الثالث لمنتخب إسبانيا وقتها، أندريس بالوب، وهو بقميص أركونادا الذي ارتداه في نسخة 1984.

وكان بالوب مولعاً منذ الصغر بمسيرة الحارس الأسطوري، وتمكن من الحصول على قميص أركونادا الذي ارتداه خلال مواجهة الدنمارك في 1984، خلال نصف النهائي، والتي فازت فيها إسبانيا بركلات الترجيح.