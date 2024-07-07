محمد الضرف: احنا فينا ٨٠٪ شبه أحمد رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - عبر محمد الضرف لاعب فريق منتخب السويس الحالي و الإسماعيلي السابق عن استيائه بسبب ما يحدث في كرة القدم المصرية عقب وفاة أحمد رفعت لاعب فيوتشر أمس .

وقال الضرف :" بصفتي لاعب كوره قدم احنا فينا ٨٠٪؜ شبه احمد رفعت والي بيحصل معاه بالظبط من ظلم وفي لعيبه بقت تبطل وتشوف شغل غير الكوره بسبب الظلم الي بيتعرضو بس مش متشافين لمجرد ان بيلعبو درجه ادني من الممتاز ومحدش شيفهم ".

وأضاف قائلاً:" ال ظلمو احمد دول موجودين ٩٠٪؜ في مجال الكوره بس لمجرد انه مسنود في وظيفه او فلوسه او اي كان هو محدش يقدر ياخد حق منه ".

عن ما حدث مع رفعت قال :" ال حدث مش غريب الي ومظنش انها اخر حدثه هتحصل للاعب كوره وابحثوا هتلاقو معظم اللعيبه كره الكوره ومعدش حببها وبقت مهنه لمجرد انها بتجيب فلوس وخلاص ".

وتابع:" يا ريت بعد الي حصل الناس تخف علي اللاعيبه شويه من نقد وغل وحقد انتو متعرفوش الناس دي بيحصل ايه لما بيتعرض للظلم ".

وأختتم الضرف قائلا:" حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يظلم لعيب وربنا ينتقم منه ربنا ، الله يرحمك يا احمد يا رب ".