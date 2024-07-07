الغامدي: زيزو سيحطم الكثير من الأرقام في الكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى عبدالله الغامدي، المعلق الرياضي السعودي، بجماهير نادي الزمالك، مشددا على أنهم دائما يصنعوا الحدث في أى وقت ومكان.

أضاف الغامدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "البطولة العربية كانت شهادة ميلادي عند جمهور الزمالك، وجمهور الزمالك حالة إستثنائية ويصنع الحدث في أي مكان".

وتابع: " رحيل أحمد رفعت يوم حزين للكرة المصرية، وزيزو لاعب خرافي وسيحطم الكثير من الأرقام في الكرة المصرية".

وأعرب أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الشديدة بعد انضمامه إلى قائمة منتخب مصر الأوليمبي للمشاركة في أوليمبياد باريس 2024.

وستنطلق منافسات أولمبياد باريس 2024 يوم الجمعة الموافق 26 يوليو حتى الأحد 11 أغسطس المقبل.

ونشر زيزو عبر حسابه على فيس بوك قائلا "يشرفني أن أكون جزءًا من الرحلة الأولمبية. على استعداد للقتال من أجل مصر وجعل أمتنا فخورة".

وشهدت قائمة المنتخب الأولمبي تواجد 23 لاعبًا بينهم الثنائي محمد النني وأحمد سيد زيزو.