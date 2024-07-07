كولومبيا تدهس بنما بخماسية نظيفة وتتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل منتخب كولومبيا إلى دور نصف نهائي كأس كوبا أمريكا بعد انتصاره على بنما بخماسية نظيفة في دور ربع النهائي.

أحرز جون كوردوبا الهدف الأول لصالح كولومبيا في الدقيقة الثامنة قبل أن يضيف خاميس رودريجز ثاني الأهداف في الدقيقة 15 عبر ركلة جزاء، بعدنا أضاف لويس دياز الهدف الثالث بالدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتفوقهم بثلاثية نظيفة، وشارك خاميس رودريجز في كافة الأهداف بعدما سجل هدف وصنع إثنين آخرين.

وفي الشوط الثاني سجل ريتشارد رويز لاعب كولومبيا الهدف الرابع، في الدقيقة 70، ثم الهدف الخامس عبر ميجيل بورخا من ركلة جزاء لينجح المنتخب الكولومبي في الصعود لدور نصف النهائي.

وينتظر منتخب كولومبيا المتأهل من مباراة البرازيل و أوروجواي التي تنطلق بعد قليل في ربع نهائي كأس كوبا أمريكا.