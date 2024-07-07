وكيل رفعت يكشف كواليس نارية في أزمة وفاته

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعب الراحل أحمد رفعت، عن تفاصيل مثيرة حول الأزمة التي تعرض لها رفعت خلال مسيرته الكروية والتي ساهمت بشكل كبير في تدهور حالته الصحية ووفاته.

قال نادر شوقي، في تصريحات تليفزيونية:” تم إبلاغ رفعت إن تصريح السفر الخاص به قانوني قبل سفره إلى الإمارات لكننا اكتشفنا عكس ذلك بعد انتقاله لنادي الوحدة”.

وأكمل:”موقف رفعت لم يكن قانوني للسفر لكن أحمد دياب قال سافروا وساهم في خروج رفعت عن البلد وكان يتواجد عبد الظاهر السقا يوم السفر في المطار”.

اقرأ ايضًا..شقيق أحمد رفعت: اسألوا أحمد دياب عن اللي حصل

وواصل: “نادي الوحدة فسخ تعاقده مع رفعت بسبب عدم قدرته على التركيز مع الفريق بسبب أزمة السفر، وظل شهر بدون لعب كرة ويقوم بالصرف على نفسه من جيبه الخاص بعد فسخ تعاقده في الإمارات”.

واستطرد: “لم يتواصل أحد مع اللاعب الراحل من رابطة الأندية واتحاد الكرة منذ وقوعه في الملعب وحتى ظهوره إعلاميًا سوى حازم إمام عضو الجبلاية”.

وأردف: “منذ عام وأنا أحاول حل الأزمة ولجأت إلى أكثر من مسؤول ولكن دون جدوى، وكنت أتمنى أن يعود للملاعب ولو لمدة 10 دقائق فقط”.

وأتم: “لا يوجد مسؤول أو أي جهة حاولت تحل أزمة ابتعاد رفعت عن الكرة”.