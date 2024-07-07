شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتوجه من كرواتيا إلى سلوفينيا استعدادا لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه منتخب مصر الأول لكرة اليد ، بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، من كرواتيا إلى سلوفينيا لخوض ودية مع منتخب الأخير غدا، الاثنين، فى إطار الاستعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وخاض منتخب اليد ودية أولى أمام كرواتيا أمس، السبت، فى بلد الأخير قبل التوجه إلى سلوفينيا.

وأسفرت منافسات قرعة اليد بأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كرواتيا والأرجنتين والبحرين.