شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 04:00 ص

يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم باستاد مختار التتش، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً بأحد الفنادق.

ويستعيد الأهلى جهود الثنائى أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر في قائمة مباراة الطلائع بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب الثنائى عن مواجهة الداخلية الأخيرة بعد الحصول على الإنذار الثالث في لقاء الطلائع.

مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.