شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المربع الذهبى قبل مباراة الزمالك والإسماعيلى الليلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، الأحد، 3 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، الأولى تجمع بلدية المحلة مع المصري البورسعيدي، والثانية يلتقي فيها الجونة مع سيراميكا، والثالثة تجمع الزمالك مع الإسماعيلى فى كلاسيكو أولاد العم باستاد القاهرة الدولى.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

بيراميدز 65 نقطة من 26 مباراة

الأهلى 54 نقطة من 22 مباراة

المصري 48 نقطة من 28 مباراة

مودرن سبورت 44 نقطة من 28 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى والزمالك

يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الايجيبشن ليج الاول فى تاريخه.

بيراميدز 65 نقطة من 26 مباراة فى المركز الأول

الأهلى 54 نقطة من 22 مباراة فى المركز الثانى

الزمالك 38 نقطة من 23 مباراة فى المركز التاسع وسيفقد ثلاثة نقاط أخري في نهاية الموسم بسبب عدم خوض مباراة القمة.