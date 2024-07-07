شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينتظم اليوم فى التدريبات الجماعية للأهلى بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الاهلى، في التدريبات الجماعية اليوم الأحد بعد انتهاء أزمته مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وعقد مارسيل كولر جلسة مع لاعبه محمود عبد المنعم كهربا قبل انتظامه في التدريبات الجماعية اليوم، أخطره خلالها بضرورة الالتزام فى التدريبات الفترة المقبلة حتى يضمن استعادة موقعه فى التشكيل الأساسى للأهلى.

ولم يستكمل كهربا مران الغائبين عن مواجهة فاركو الأخيرة بداعي الإجهاد، ما أغضب كولر الذي قرر استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية، واستبعاده أيضًا من قائمة مواجهة طلائع الجيش، مساء الاثنين الماضي، بالمباراة المؤجلة من الجولة 13 بالدوري المصري، وأخيرًا من مباراة الخميس أمام الداخلية، قبل أن يعلن في المؤتمر الصحفى عودة اللاعب للتدريبات الجماعية اليوم الأحد.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.