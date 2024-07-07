شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ضيفاً ثقيلاً على الجونة باستاد خالد بشارة فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - لبنى عبد اللهالأحد، 07 يوليو 2024 07:00 ص
وفي المقابل، يتطلع سيراميكا لمواصلة انتصاراته في مسابقة الدوري، بعد فوزه الأخير على الإسماعيلي بهدف نظيف، من أجل مواصلة زحفه على التواجد في مركز متقدم بجدول المسابقة قبل انتهاء الموسم الحالي، حيث يتواجد سيراميكا في المركز السابع برصيد 40 نقطة.
ويخوض فريق سيراميكا 4 مباريات قوية خلال شهر يوليو الجارى بعد مباراة الإسماعيلى، حيث يبدأها بمواجهة الجونة يوم 7 يوليو، ثم مع بلدية المحلة يوم 20 يوليو، ثم طلائع الجيش يوم 24 يوليو، ويختتم مواجهات الشهر بمواجهة الأهلى يوم 29 يوليو في مباراة ستكون قوية على أبناء أيمن الرمادى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز