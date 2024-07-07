شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدى يستدرج بلدية المحلة اليوم فى برج العرب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

ويرغب بلدية المحلة فى استعادة توازنه وتحسين نتائج بعد سلسلة النتائج السلبية الماضية، وآخرها الهزيمة من مودرن سبورت، والتي تسببت فى تراجعه للمركز الـ16 برصيد 23 نقطة.

ويسعى فريق بلدية المحلة للهروب من منطقة الهبوط، حيث لعب 28 مباراة حتى الآن ويحتل المركز الـ16 فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 23 نقطة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 وخسر 17 مباراة.

ويحاول المصري مواصلة نتائجه المميزة بعد الفوز على الجونة في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، من أجل تجميع أكبر عدد من النقاط وإنهاء مسابقة الدوري ضمن المربع الذهبي، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

واحتفظ النادي المصري بالمركز الثالث في جدول مسابقة الدوري 48 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 14 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مواجهات آخرى، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.