شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي بطلا للدوري للمرة الثامنة على التوالى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

نجح الأهلى فى الحفاظ على لقب بطولة الدورى المصري للمرة الثامنة على التوالى، بعد تعادله سلبياً مع سموحة فى ختام الدورة الرباعية فى مثل هذا اليوم 7 يوليو 2014.

جاءت المواجهة مصيرية بين الأهلى المتصدر برصيد "6" نقاط بفارق هدف عن وصيفه سموحة، بعد خروج الزمالك، وبتروجت عن المنافسة بعد تلقيهما هزيمتين متتاليتن فى أول جولتين.

نجح الأهلى فى الحفاظ على شباكه نظيفة، ليحافظ على اللقب للمرة الثامنة على التوالى، فى أول موسم يكتمل بعد عدم استكمال الدورى لعاميين متتاليين.

أدار المباراة الحكم الدولى محمود البنا باستاد القاهرة، الذى أشهر البطاقة الحمراء لكل من حسام عاشور، وطارق حامد.

تشكيل الأهلى بقيادة الكابتن فتحى مبروك مكون من : شريف إكرامى، أحمد فتحى، سعد الدين سمير، محمد نجيب (موسى يدان ق 68)، صبرى رحيل، حسام عاشور "كابتن الفريق"، أحمد نبيل مانجة، محمود حسن تريزيجية، رمضان صبحى (أحمد رءوف ق82)، كريم بامبو (محمد حسن ق89)، عمرو جمال.

تشكيل سموحة بقيادة حمادة صدقى مكون من : أمير عبدالحميد، أحمد سعيد أوكا، السيد فريد (حمادة يحيى ق79)، شريف حازم، عبدالرحمن فاروق، طارق حامد، إبراهيم عبدالخالق ( بابا أركو ق84)، أيمن أشرف، أحمد حمودى (هشام فتح الله ق 63)،علاء على، هانى العجيزى

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".