الأهلي يقترب من حسم صفقة مدافع زد

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع نادي زد إف سي لتدعيم الخط الخلفي بعد حسم الاتفاق مع يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري الذي اجتاز الكشف الطبي في الساعات القليلة الماضية.

وبدأت رياح الانتقالات الصيفية مبكراً في القلعة الحمراء بعدما عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني عدة جلسات مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لترتيب التعاقدات الجديدة.

وطلب كولر التعاقد مع 6 صفقات من بينها ثنائي دفاع بجانب ظهير أيسر ولاعب وسط هجومي وجناح أيمن ورأس حربة، وبدأت إدارة الأهلي التفاوض لحسم صفقة دفاعية جديدة بعد ضم يوسف أيمن.

ونال محمد إسماعيل لاعب زد إعجاب مسؤولي لجنة التخطيط من أجل التعاقد معه لتدعيم خط الدفاع كما وافق كولر على الصفقة وتحركت بالفعل إدارة القلعة الحمراء من حسم الصفقة من خلال التعرف على المطالب المالية لنادي زد للتخلي عن اللاعب.