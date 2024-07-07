اليوم.. الزمالك فى مواجهة صعبة أمام الإسماعيلي باستاد القاهره

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقى فى السابعه مساء اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الإسماعيلي ضمن الجوله الثلاثين لبطولة الدوري الممتاز والمقرره بإستاد القاهره الدولى.

يسعى الجهاز الفني للأبيض بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إلى استعادة الانتصارات بعد التعادل فى الجوله السابقه أمام فاركو بهدف مما أدى إلى تراجع الفريق إلى المركز التاسع برصيد ٣٨ نقطه.

حرص جوميز على عقد أكثر من جلسه مع اللاعبين طالبهم فيها باستعادة الانتصارات ووجه لهم اللوم بسبب افتقاد اللعب بحماس وجديه أمام فاركو كما شرح عدد من الأخطاء الفنيه التى حدثت مطالبا بعدم تكرارها وأن الفريق مازال لديه الفرصه لتحسين مركزه والدخول فى المربع الذهبي إذا ماحقق الفوز فى مبارياته المتبقيه فى جدول المسابقه.

ويغيب عن اللقاء عدد من لاعبيه الأساسيين أمثال شيكابالا والونش ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وسيف جعفر بينما عاد إلى التدريبات الجماعيه الثنائي الهجومى سيف الدين الجزيري وناصر منسى. وأحمد مصطفى زيزو.

أما فريق الإسماعيلي فإنه يسعى هو الآخر تحت قيادة مديره الفني إيهاب جلال لتحسين مركزه فى جدول المسابقه بعد خسارته من سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف ليحتل المركز الثانى عشر فى جدول المسابقه برصيد31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

تظلم ضد العقوبات

من ناحيه أخرى أكد أحمد سالم المتحدث الرسمى للنادى أن مجلس الإداره برئاسة حسين لبيب طلب الحصول على حيثيات العقوبات التى وقعها الإتحاد الإفريقى لكرة القدم على الزمالك تمهيدا لدراستها وكتابة مذكره للرد عليها لتقديم تظلم ضد العقوبات والتى تضمنت غرامه ٢٠٠ ألف دولار وحرمان جماهير الزمالك من حضور أربع مباريات منها إثنين مع وقف التنفيذ على خلفيه الأحداث التي وقعت فى مراسم تسليم كأس الكونفدرالية باستاد القاهره والتى حقق فيها الفريق الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف وحصل على اللقب.



