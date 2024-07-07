الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك على التشكيل الأساسي الذي يواجه الإسماعيلي مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك في لقاء الغياب أزمة كبيرة في ظل غياب عدد كبير من لاعبيه الأساسيين في مقدمتهم أحمد مصطفى زيزو وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال بسبب إنضمامهم للمنتخب الأولمبي إضافة لشيكابالا والونش ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وسيف جعفر بينما عاد إلى التدريبات الجماعيه الثنائي الهجومى سيف الدين الجزيري وناصر منسى.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الإسماعيلي

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مباراته امام الدراوش بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - سيد عبد الله (نيمار).

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - ترافيس موتيابا.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

بينما تنقل المباراة بشكل حصري عبر قناو أون تايم سبورتس.