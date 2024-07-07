شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الإسماعيلي الليلة فى قمة "البحث عن الذات" بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يصطدم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بنظيره الإسماعيلى في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دوري NILE)، في قمة أولاد العم للبحث عن الذات، حيث يبحث كل فريق في تلك المباراة عن تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط مهمة تساعد أي منهما في تحسين وضعه في جدول ترتيب مسابقة الدورى.

ويحتل الزمالك المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

الزمالك يدخل المباراة وسط العديد من الغيابات المؤثرة في صفوفه، سواء بسبب الإصابات أو انضمام عناصره لمعسكر المنتخب الأولمبى للمشاركة في أولمبياد باريس، حيث يغيب عن الفارس الأبيض في لقاء الدراويش كل من حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال للانضمام للمنتخب الأولمبى، ومن المقرر أن يشارك أحمد زيزو في المباراة ثم ينضم لمعسكر المنتخب.

كما يفتقد الزمالك خدمات محمود شيكابالا وأحمد فتوح و سيف جعفر وناصر منسي ومصطفى الزناري ومحمود الونش بسبب الإصابة، مع إحتمالية عودة التونسى سيف الدين الجزيرى، ويعمل الجهاز الفني للزمالك على تعويض تلك الغيابات وتحقيق اتزان بصفوف الفريق.

على الجانب الآخر، يسعى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى لاستغلال النقص العددى لدى الزمالك والعمل على تحقيق الفوز وتعويض الخسارة أمام سيراميكا والمصرى البورسعيدى، لاسيما أن إيهاب جلال عقد عدة جلسات مع لاعبي الدراويش لدراسة نقاط القوة والضعف لدى الزمالك، والتحدث عن مدى أهمية المباراة من حيث النقاط وكذلك أهميتها للجماهير، كونها "قمة أولاد العم" وسيعمل كل فريق على تحقيق الفوز وإثبات جدارته أمام الآخر.