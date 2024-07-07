شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى ملف تمديد عقود السولية ومعلول.. وإبراهيم عادل وكوكا خارج مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 10:00 ص

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى أنهى ملف تمديد تعاقد الثنائى عمرو السولية وعلى معلول لاعبى الفريق، موضحا أن يوسف أيمن هو الصفقة الأولى للمارد الأحمر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى خلص خلاص ملف تمديد تعاقد عمرو السولية وعلى معلول وهيعلن قريب عن التمديد بشكل رسمى".

وتابع شوبير، "يوسف أيمن أول صفقات الاهلى فى الميركاتو الصيفى والمارد الأحمر سيعلن عن الصفقة فى أقرب وقت".

وعن مباراة الأهلى وبيراميدز علق شوبير، "حتى الآن إبراهيم عادل وأحمد نبيل كوكا لن يشاركا فى المباراة، ولن يخرجا من معسكر المنتخب الأولمبى، هنتابع لو فيه تفاصيل جديدة".