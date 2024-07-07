شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: قلبى موجوع بسبب أحمد رفعت.. وهذا مقترح لدعم أسرته وبلاش مباريات العصر والان مع تفاصيل الخبر

أبدى الإعلامى أحمد شوبير حزنه الشديد لرحيل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ، مؤكداً ضرورة دعم أسرته بكافة السبل لتخفيف مصابهم الجلل.

وقال شوبير فى برنامجه عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "زرت أحمد رفعت فى المستشفى عقب سقوطه فى الملعب برفقة ابنى مصطفى شوبير، وكان فى نفس وقت زيارة الوزير، وكانت هناك حالة غضب عارمة لانتشار صورته وتحدثت مع والدته وأبلغتها بأن الصورة هدفها طمأنة الناس على لاعبهم المحبوب".

وأضاف شوبير، "أحمد رفعت لو ليه حق لازم ياخده وبطالب بفتح تحقيق والغلطان يتحاكم ويتحبس بس بلاش تهم بالباطل".

وتابع شوبير، "لدى اقتراح بخصم 5% من راتب كل لاعب بالأندية الثلاثة الكبيرة تخصص لأسرة أحمد رفعت، كلنا طلعنا من أسر بسيطة ووقفنا جنب ناسنا ورفعت كان شايل أسرته ولازم نقف معاهم فى مصابهم الجلل، رفعت خلاص راح ومش راجع يبقى ندور على أي حاجة نعملها".

واستكمل شوبير، "لازم نلغى ماتشات الرابعة عصراً عشان منخسرش لاعب جديد، ولازم نعمل لجنة طبية، قلبنا موجوع على فراق أحمد رفعت ومش هنستحمل نخسر لاعب جديد".

ورحل أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن سبورت، صباح أمس السبت عن عمر 31 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية على أثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.