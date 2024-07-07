ختام قوي لبطولة الدرع العام لمنطقة القاهره للخماسي الحديث بنادي الرحاب

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت أول أمس منافسات بطولة درع منطقة القاهرة للخماسي الحديث في الليزر رن والتي أقيمت بنادي الرحاب الرياضي بمشاركة اكثر من 370 لاعبا يمثلون 20 نادي و هيئه رياضية.

وشهدت البطولة إقبالا كبيرا ومنافسات شرسة كونها آخر بطولات الموسم وسيتم بعدها إختيار أوائل الرانك للمشاركه في بطولة العالم التي اعلنت المنطقه انها سوف تتحمل نفقات مشاركة اللاعبين أوائل المنطقه فيها

و اشار رئيس المنطقه الدكتور عرفة محمود، إلي انه دعما للاعبين و محاوله من المنطقه لزيادة اعداد ممارسي رياضة الخماسي بصوره دائمه تم توزيع الميداليات والهدايا للفردي و الفرق حتي المركز التاسع في جميع المراحل كما انه تم توزيع جوائز وكئوس ايضا لكل لاعب حقق رقما قياسيا جديدا ليحقق اللاعب مزيدا من الارقام و البطولات.

وأتم بأن البطولة شهدت تسجيل 9 أرقام قياسية جديدة في انجاز يحسب للاعبين والأجهزة الفنية في ظل السعي الدائم للارتقاء بالخماسي الحديث في منطقة القاهرة ومصر بصفة عامة.

و أكد أحمد فتحي مدير المنطقه ان البطولة الأخيرة تعد نهائي الرانك لاختيار اللاعبين المشاركين في بطولة العالم ليزر رن من اوائل بطولات للرانك طوال الموسم بجانب انها بطولة ختام الدرع العام و التي تحتسب نقاطها لتحديد اوائل الدرع العام لمنطقة القاهره للخماسي الحديث.