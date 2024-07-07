الأهلي يرفض رحيل رضا سليم ويحسم مصير الزنفلي

ياسر رشاد - القاهرة - رفض مسؤولو النادي الأهلي فكرة رحيل المغربي رضا سليم، جناح الفريق، رغم تراجع مستواه، خصوصًا أن إدارة القلعة الحمراء تلقت اتصالات شفهية من جانب بعض الأندية للاستفسار حول مستقبل اللاعب.

ورحب مسؤولو الأهلي بفكرة رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الجناح الأيمن، الذي يدخل موسمه الأخير مع الفريق، كما أنه لم يتوصل لاتفاق لتجديد عقده مع الفريق الأحمر حتى الآن.

وبدأت إدارة الأهلي التحرك أيضًا لترشيح بعض الأسماء في مركز رأس الحربة انتظارًا لقرار كولر بعد رحيل الفرنسي أنتوني موديست، ورغبة المدير الفني في الاستعانة بمهاجم أجنبي جديد.

على صعيد متصل، استقرت إدارة القلعة الحمراء على عدم تفعيل بند شراء عقد محمود الزنفلي، حارس المرمى المعار من الداخلية لنهاية الموسم.

واتخذت إدارة الأهلي هذا القرار بغض النظر عن مستقبل محمد الشناوي، حارس المرمى، الذي ارتبط اسمه ببعض العروض السعودية، كما أن الإدارة وافقت على فكرة استمرار حمزة علاء ومصطفى مخلوف في الموسم المقبل بجانب مصطفى شوبير.