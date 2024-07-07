فيرتز يدخل التاريخ رغم خروج المانيا من يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فلوريان فيرتز نجم منتخب ألمانيا وباير ليفركوزن، رقمًا قياسيًا تاريخيًا مع بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، في مباراة إسبانيا.

وفاز منتخب إسبانيا ضد ألمانيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في منافسات الدور ربع نهائي اليورو.

وحسم منتخب إسبانيا تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من البطولة، لينتظر الفائز من لقاء فرنسا ضد البرتغال.

ونجح فيرتز في تسجيل هدف التعادل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 89، قبل أن تسجل إسبانيا التعادل في الدقيقة 119 عن طريق ميرينو.

وبهدفه في مرمى إسبانيا، يصبح فيرتز صاحب الـ 21 عاما و63 يوما، هو أصغر لاعب يسجل أهدافا لألمانيا في مباراة خروج المغلوب في بطولة يورو 2024.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الدور النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، يوم الأحد 14 يوليو المقبل، على الملعب الأولمبي في برلين.