يورو ٢٠٢٤ : أرقام واحصائيات مباراة هولندا مع تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - بلغ منتخب هولندا الدور نصف النهائي لبطولة يورو ٢٠٢٤ بعد تغلبه على منتخب تركيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الاوليمبي ببرلين ضمن مباريات الدور نصف النهائي .

وتعد مباراة تركيا مع هولندا هي المباراة الوحيدة في الدور ربع النهائي التي حسمت نتيجتها في الوقت الأصلي للمباراة بين المباريات الاربعة للدور ربع النهائي في يورو ٢٠٢٤ .

ارقام

لأول مرة يتأهل منتخب هولندا إلى الدور نصف النهائي للبطولة الأوربية منذ عام ٢٠٠٤ لتمثل ألمانيا فأل حسن للمرة الهولندية حيث أحرز منتخب هولندا لقبه الأوربي الوحيد عام ١٩٨٨ في ألمانيا.

سجل منتخب هولندا تسعة أهداف ليكون ثالث اكثر المنتخبات تسجيلا في البطولة بعد منتخبي أسبانيا و ألمانيا ولكل منهما ١١ هدفا .

خسارة منتخب تركيا امام هولندا هي ثاني مباراة يخسرها منتخب تركيا عبر تاريخه في بطولات اليورو بعد تقدمه في نتيجة المباراة حيث خسر من قبل امام منتخب ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نسخة يورو ٢٠٠٨ .

منتخب تركيا حصل خلال مشواره في بطولة يورو ٢٠٢٤ على ١٩ كارت اصفر و كارت احمر ليكون صاحب الرقم القياسي في تاريخ بطولات اليورو متساويا مع منتخب جمهورية التشيك الذي حصل على نفس العدد في نسخة ١٩٩٦ .

هدف الاعب التركي ميلت موردور في مرمى منتخب بلاده هو ثاني هدف عكسي تتلقاه شباك منتخب تركيا في نسخة يورو ٢٠٢٤ فيما لم تستقبل شباك منتخب تركيا سوى هدف عكسي واحد فقط في تاريخ مشاركاته في بطولات اليورو . في المقابل هذا هو اول هدف عكسي يستفيد منه المنتخب الهولندي منذ هدف جورج اندرادي لاعب البرتغال في مواجهة البرتغال مع هولندا في نسخة يورو ٢٠٠٤ .

هدف مدافع هولندا ستيفان دي فيرج هو اول هدف يسجله لمنتخب هولندا منذ هدفه في مرمى منتخب أسبانيا عام ٢٠١٥ .

هدف المدافع التركي ساميت اكايدين هو رابع هدف يسجله المنتخب التركي عبر مدافعيه ليكون المنتخب التركي هو الاكثر تهديفا في البطولة من خلال المدافعين .

مباراة تركيا مع هولندا هي المباراة التاسعة لنجم تركيا هاكان شالهان أوغلو في تاريخ مشاركاته في بطولات اليورو ليتساوي مع حارس المرمى التركي روستو الذي شارك ايضا في تسعة مباريات .