يورو 2024.. صحف فرنسا تكشف إيجابيات تخطى البرتغال

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الصحغ الفرنسية أبرز الأحداث والأرقام التي شهدتها مباراة فرنسا والبرتغال في ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

حيث وسعت فرنسا الفارق التاريخي مع البرتغال في مراحل خروج المغلوب بالبطولات الكبرى (4 انتصارات) من 5 مواجهات (واحدة فقط منهم كانت بركلات الجزاء).

كما وصلت على مستوى البطولات الرسمية والمباريات الودية، فرنسا إلى الانتصار رقم 20 تاريخيًا مقابل 6 فقط للبرتغال مع 3 تعادلات.

وفي نفس السياق نجح كيليان مبابي في الوصول إلى نصف نهائي اليورو للمرة الأولى مع منتخب فرنسا، حيث إنه في المشاركة الماضية توقف مشواره عند الدور ثمن النهائي.

بينما فرنسا تفشل للمرة الثالثة في تحقيق الانتصار أمام البرتغال بمشاركة كريستيانو رونالدو (خلال الوقت الأصلي أو الإضافي)، حتى أن هذا التأهل جاء بركلات الجزاء، إلا أن المباراة نفسها انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وأخيرا تعد مباراة فرنسا والبرتغال، هي المواجهة رقم 24 التي تنتهي بركلات الجزاء في تاريخ بطولة اليورو على مستوى مراحل خروج المغلوب.